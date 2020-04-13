РГС Банк изменил условия оформления кредита по программе «Кредит на авто с залогом», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь приобрести автомобиль на сумму до 1 млн рублей можно всего по двум документам: паспорт РФ и второй документ, удостоверяющий личность. Для кредита на сумму, превышающую 1 млн рублей, потребуется документ, подтверждающий размер ежемесячного дохода.

Программа «Кредит на авто с залогом» позволяет приобрести подержанный автомобиль любого производителя без требований к возрасту автомобиля и без страхования. Клиентам доступно получение кредита на сумму до 1,5 млн рублей, сроком до пяти лет, без первоначального взноса и по ставке 16,9%.