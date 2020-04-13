«Тинькофф Мобайл» первым из российских мобильных операторов запустил для своих абонентов бесплатный сервис записи голосовых звонков, сообщает пресс-служба оператора.



Новый сервис позволит абонентам записывать входящие и исходящие звонки; хранить их в мобильном приложении «Тинькофф Мобайл»; скачивать аудиозаписи и делиться ими через мессенджеры, соцсети; делать личные голосовые заметки в мобильном приложении; производить автоматическую расшифровку записанных звонков и заметок через технологию распознавания речи Tinkoff VoiceKit (в следующей версии).

Подключить сервис записи звонков можно в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» в разделе «Услуги». Запись звонков и голосовых сообщений происходит с использованием технического номера 333.

Чтобы записать исходящий звонок, необходимо:

позвонить на номер 333;

нажать «Добавить звонок»;

позвонить нужному абоненту и после соединения с ним объединить звонки.

Чтобы записать разговор, который уже начался, нужно:

во время звонка с абонентом нажать на экране «Добавить звонок»;

позвонить на номер 333;

объединить звонки, после чего запись начнется.

Для записи голосовой заметки нужно набрать номер 333 и надиктовать сообщение.

После завершения звонка запись сразу появится и будет в дальнейшем доступна в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» в разделе «События» — «Звонки». Записи будут доступны только абоненту, который сможет управлять ими по своему желанию. Их можно скачать и сохранить на смартфон, а также отправить по электронной почте, СМС-сообщением или переслать в любой из мессенджеров.

«Запись звонков» доступна для абонентов на территории РФ, за исключением Республики Крым и Севастополя.