Заубер Банк скорректировал условия по кредитам на покупку подержанного автомобиля. При оформлении автокредита в автосалоне процентная ставка составит от 17% до 20% годовых (прежде от 16% до 20% годовых). Снизить ставку на 0,5 процентного пункта можно за счет оформления личного страхования.

Также минимальный первоначальный взнос был увеличен и составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости подержанного автомобиля. Срок займа достигает семи лет. Минимальная сумма кредита по предложению теперь составляет 600 тыс. рублей, а максимальная достигает 1,5 млн рублей.

«Также заемщик может оформить ссуду без страхования каско, в этом случае процентная ставка за пользование кредитом увеличится на один процентный пункт», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.