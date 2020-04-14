Компания «Сбербанк страхование» запустила новый продукт «Сбереги себя», предусматривающий страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19. Клиентам также доступны 120 самых необходимых лабораторных исследований, в том числе возможность сделать анализ на коронавирус, отмечается в сообщении Сбербанка, материнской организации страховщика.

На протяжении всего срока действия договора страхования клиентам доступны услуги телемедицины, лабораторные и инструментальные обследования по решению врача, очные приемы узкопрофильных специалистов. При желании сдать анализ на COVID-19 клиенту необходимо пройти анкетирование у телемедицинского консультанта, по результатам которого в случае необходимости клиента запишут на сдачу анализа. В продукт также включены услуги «Медицинский навигатор», который поможет подобрать клинику и записаться на прием к врачам, и «Лекарственный навигатор», который сориентирует по любым лекарственным препаратам, их наличию в аптеках и возможностях доставки.

Продукт «Сбереги себя» можно приобрести на сайте «Сбербанк страхования». Оформить договор могут клиенты в возрасте от 18 до 65 лет. Страховая сумма по программе — 500 тыс. рублей, стоимость полиса — от 4,1 тыс. рублей.



Лечение впервые возникших инфекционных или вирусных заболеваний, включая COVID-19, доступно также в стандартной программе страхования выезжающих за рубеж от СК «Сбербанк страхование». Продукты СК «Сбербанк страхование жизни» для ипотечных заемщиков, держателей кредитных карт и получателей потребительских кредитов, продукты «Подушка безопасности» и «Сберегательное страхование» также предусматривают покрытие рисков ухода из жизни и установления инвалидности I или II группы, в том числе из-за коронавируса.

