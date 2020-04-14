ВТБ представил новый проект по поддержке предпринимателей в период распространения коронавируса — «Бизнес из дома» , следует из релиза финучреждения.

На своем сайте банк открыл специальный раздел с полезной информацией, советами и сервисами, которые помогут вести бизнес, не выходя из дома.

«В новом разделе собраны все онлайн-инструменты, необходимые для бизнеса в режиме удаленной работы: продукты и дистанционные каналы обслуживания, в том числе возможность оставить онлайн-заявку на открытие расчетного счета, мобильное приложение «Цифра» (Cifra) для бухгалтерского и налогового документооборота, специальный раздел для регистрации формы собственности, онлайн-сервис электронной коммерции, платформа нефинансовых сервисов и многое другое», — отмечается в сообщении.

В рамках спецпроекта «Бизнес из дома» ВТБ предоставляет предпринимателям доступ к обучающим материалам и статьям на образовательной онлайн-платформе «ВТБ. Ближе к делу», где в дистанционном формате можно получить актуальные знания для развития своего дела.