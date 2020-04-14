Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, продлена до конца 2020 года. Документ во вторник опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

До этого заключить договоры реструктуризации ипотечных кредитов по программе помощи можно было до 31 декабря 2019 года. Согласно опубликованному во вторник постановлению, возможность заключить такие договоры продлевается до 31 декабря 2020 года.

Минфин в пояснительной записке к документу ранее отмечал, что некоторые заемщики, которые получили положительное решение о реструктуризации ипотеки, не успели заключить договор до конца 2019 года. Для того чтобы такие заявители при наличии положительного решения о реструктуризации смогли получить ранее выделенные средства государственной поддержки, срок заключения договоров между заемщиками и кредиторами было решено продлить.



Программа помощи была утверждена в 2015 году в целях реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, когда уровень ставок по ипотечным жилищным кредитам превышал 13%. Программа заключается в реструктуризации жилищных кредитов и возмещении кредиторам возникших в результате этого убытков. В рамках программы для «ДОМ.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования) в 2015 году из федерального бюджета было выделено 4,5 млрд рублей. На продолжение программы из резервного фонда правительства РФ было дополнительно выделено 2 млрд рублей в 2017 году. В 2018-м было принято решение увеличить бюджет программы на 731 млн рублей.