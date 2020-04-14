Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, обязывающий правительство РФ устанавливать предельные розничные цены на товары первой необходимости в случае их существенного удорожания, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас у Кабмина есть такое право, но не обязанность, то есть он может устанавливать предельные цены на такие товары при существенном росте цен на них, а может и не делать этого. Соответствующая норма принималась десять лет назад, когда «наше общество еще не имело опыта регулирования цен в условиях опасности масштабного социального кризиса, вызванного быстрым ростом массовой заболеваемости или иными чрезвычайными обстоятельствами», поясняют эсеры.

«На сегодняшний день процедура реализации правительством Российской Федерации своего права устанавливать предельные цены на продовольственные товары требует времени, измеряемого неделями, которого в обстоятельствах, обуславливающих резкий рост цен на продовольственные товары, критически не хватает», — считают разработчики законопроекта.

В связи с этим они считают необходимым предусмотреть «безусловный механизм регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости в случае их существенного удорожания, который гарантирует оперативность принятия соответствующего решения не только в сложившейся в 2020 году ситуации борьбы с коронавирусной инфекцией, но и в аналогичной ситуации в будущем».