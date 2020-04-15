Спрос на льготные займы для малого бизнеса резко увеличился — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в I квартале 2020-го объем выдачи по «‎Программе 8,5»‎ вырос в девять раз, пишут «‎Известия» , ссылаясь на Минэкономразвития. Так, было заключено более 4 тыс. кредитных договоров на сумму свыше 270 млрд рублей, а за аналогичный период прошлого года объем соглашений достиг только 30 млрд рублей.

Тем не менее по итогам 2019 года программу нельзя было назвать востребованной: целевой показатель в 1,12 трлн рублей выданных займов достигнут не был — кредитно-гарантийная помощь малому бизнесу составила 750 млрд рублей, отмечал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

В Минэкономразвития подчеркнули, что активность предпринимателей в I квартале 2020-го связана с изменениями в параметрах программы, внесенными во второй половине 2019 года, а также антикризисным планом правительства. Так, были существенно снижены требования к заемщикам, сняты ограничения по некоторым отраслям, а также значительно расширено применение механизмов рефинансирования, пояснили в ведомстве. Также продолжают заключаться кредитные соглашения, работа над которыми велась банками и заемщиками еще до ухудшения экономической ситуации.

Мишустин: государство сделает все возможное, чтобы помочь МСП По словам Мишустина, МСП является важнейшей составляющей экономики России.

Субсидированные займы для малого бизнеса пользуются популярностью в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусом, а также волатильность рынков, отметили банки. Наибольший интерес для заемщиков сегодня представляют антикризисные меры правительства, расширения которых бизнес ожидает. Согласно прогнозам кредитных организаций, льготное финансирование будет востребованно, поскольку позволяет получать доступные средства. Однако слишком велика неопределенность в развитии ситуации на уровне макроэкономики и эффективности мер господдержки по стимулированию кредитования. Также в ближайшее время у бизнеса может вырасти спрос на реструктуризацию действующих кредитов, отметили в банках.

По мнению экспертов, многие компании сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) находятся в критических условиях: поток покупателей и клиентов резко упал из-за пандемии. Предприятия вынуждены обращаться в банки за кредитами на покрытие кассовых разрывов, выплату зарплаты и рефинансирование. Если господдержка МСП будет расширяться в дальнейшем, выдача льготных кредитов в 2020 году может превысить запланированный 1 трлн рублей. По пессимистичному сценарию объемы выдач льготных займов могут снизиться до уровней 300—500 млрд рублей, отметили эксперты. А если субъекты МСП смогут получить достаточную поддержку от государства и удержаться на плаву, объем субсидированных кредитов может возрасти до 1—1,4 трлн рублей, резюмировали они.