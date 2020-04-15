Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, пишет Forbes , ссылаясь на три источника. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдут на госгарантии. Таким образом, примерная стоимость пакета может составить почти 1 трлн рублей, рассказали собеседники издания.

По их словам, Кабмин обсуждал отдельно меры по поддержке крупного бизнеса и системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса (МСБ) и работу с институтами развития. Большая часть средств — чуть более полутриллиона рублей — может пойти на общие меры поддержки экономики. Самая «дорогая» из них — субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50-процентной госгарантии для компаний, которые сохранят своих сотрудников. Также в список мер вошла секторальная поддержка в сфере строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности; софинансирование за счет средств федерального бюджета программ развития регионов; поддержка программ импортозамещения в промышленности; снижение суммы обеспечения по госконтрактам и увеличение авансовых платежей по госзакупкам до 50% от суммы контракта.

На меры социальной поддержки в рамках обсуждаемого пакета может уйти по разным расчетам еще около 300 млрд рублей: 153 млрд рублей могут выделить в мае и в июне на выплату заработной платы организациям в пострадавших отраслях в размере 1 МРОТ на одного занятого. На эти деньги смогут рассчитывать те предприятия, которые не будут сокращать людей. Также обсуждается расширение программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям (130 млрд рублей).

Банк России утвердил очередной пакет антикризисных мер Пакет включает меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и корпоративного кредитования, меры по поддержке дистанционного обслуживания банковских клиентов, меры по поддержке страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов и меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого функционирования микрофинансовых институтов.

Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в обсуждаемом плане «стоят» чуть более 100 млрд рублей: около 20 млрд рублей могут пойти на предоставление полугодовой отсрочки по уплате страховых взносов для всех компаний из пострадавших отраслей; 67 млрд рублей — на расширение перечня пострадавших отраслей и включение в него торговли непродовольственными товарами; до 20 млрд рублей — на предоставление торговым центрам отсрочки по уплате налогов и страховых взносов на шесть месяцев; после окончания полугодовых налоговых каникул выплачивать долги по налогам компании смогут ежемесячно равными долями с 1 октября 2020-го по 1 октября 2021 года.

Первый антикризисный пакет, представленный в марте, предусматривал создание антикризисного фонда на 300 млрд рублей, ЦБ выделил банкам на поддержку экономики еще 500 млрд рублей. В списке предложений от деловых объединений, профильных комиссий и ведомств были, например, отсрочка для бизнеса по всем налогам, кроме НДС, на полгода и реструктуризация этой задолженности, а также расширение списка пострадавших от кризиса отраслей. Часть из этих мер в итоге озвучил президент России Владимир Путин 8 апреля во время совещания с главами регионов.