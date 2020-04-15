До 8 млн россиян могут потерять работу из-за коронавируса, при этом официальная статистика может показать цифру от 2,5 млн до 4 млн человек. Об этом заявил агентству «Прайм» директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

«Дело в том, что официальные данные фиксируют число людей, обратившихся за помощью государства — в центры занятости населения, МФЦ. Часть населения работала по «серым» схемам, без официального трудоустройства. Такие люди пострадают больше всего: число заказов падает, а бизнес гораздо легче отказывается от услуг неофициальных работников — отправляет в неоплачиваемый отпуск или срезает выплаты (это приводит к росту скрытой безработицы)», — говорит эксперт.

По словам Мясоедова, только в Москве в наиболее пострадавших сферах услуг, общепита и туризма работу могут потерять от 400 тыс. до 1 млн человек.

К середине 2019 года доля граждан, работающих неофициально, достигла 21,3%, что стало рекордным значением с 2016 года, когда экономика России выбиралась из рецессии.

От кризиса пострадает практически все население, только ущерб будет разным, уверен Мясоедов.

ЦСР: реальные зарплаты россиян могут снизиться в 2020 году на 12% Общее число безработных в России в 2020 году может вырасти до 9,1 млн человек.

«Бюджетным работникам продолжат платить зарплату, но из-за роста цен на нее можно будет купить меньше продукции. Фрилансерам, бывшим работникам общепита, туристической отрасли, перевозок придется искать подработки либо становиться на биржу, чтобы получать социальные выплаты от государства», — говорит он.

Количество россиян, желающих найти подработку в первую нерабочую неделю на фоне коронавируса, выросло по сравнению с предыдущей неделей на 38%, выяснили аналитики сервиса YouDo.com. Сейчас на сайте зарегистрировано более 2 млн человек, такой рост наблюдался во время кризиса 2014—2015 годов. По прогнозам YouDo, число ищущих подработку увеличится на величину до 150% в апреле по сравнению с мартом.

«Резкого восстановления рынка труда даже после кризиса не произойдет, у бизнеса не будет на руках такого большого запаса оборотных средств, но выплаты от государства для населения помогут пережить период с меньшими потерями», — резюмирует Мясоедов.