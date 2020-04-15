Рубль в марте 2020 года существенно ослабил позиции к корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные соответствующей сводки Банка России .

Рубль ослаб к доллару в марте по номинальному курсу на 12,7% по сравнению с февралем, а к евро — на 13,9%. Средний номинальный курс доллара в марте равнялся 73,15 рубля (63,88 рубля в феврале), средний номинальный курс евро — 80,91 рубля (против 69,69 рубля).

Средние номинальные курсы за I квартал текущего года составили 66,09 рубля за доллар и 72,91 рубля за евро.

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослаб по номинальному курсу в марте на 14% к доллару и на 13,6% к евро.

По реальному курсу рубль потерял в марте по сравнению с февралем текущего года 12,2% к доллару и 13,5% к евро; по сравнению с декабрем 2019-го ослабление к доллару составило 13,3%, а к евро — 12,5%. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам понизился в марте на 11,7%, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 11,4%. По сравнению с декабрем 2019 года снижение составило 11,9% и 11,5% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ остаются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия. Пятерка крупнейших партнеров не изменилась по сравнению с 2019 годом, при этом на шестой строчке уже находится Турция вместо Соединенных Штатов, которые в 2019-м вытеснила из топ-пятерки Италия (сейчас США на седьмом месте). В 2019 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России.

В материалах ЦБ в том числе приводится динамика курса рубля в годовом выражении. По сравнению с январем — мартом 2019 года российская валюта продемонстрировала за трехмесячный период 2020-го стабильность к доллару по номинальному курсу и укрепление на 0,3% по реальному, а к евро рубль укрепился на 3,1% и 4,1% соответственно. К корзине валют зафиксировано усиление позиций российской денежной единицы на 3,1% по номинальным курсам и на 2,1% (согласно предварительной оценке) по реальным.

По сравнению с предыдущим кварталом рубль в I квартале 2020 года демонстрировал ослабление по всей базе сравнения, свидетельствуют данные Центробанка.



После того как на переговорах в начале марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти, цены на «черное золото» обрушились, спровоцировав глубокий спад на фондовых рынках и резкое ослабление рубля. В апреле участники альянса все же согласовали новые условия сокращения добычи, они действуют с мая. Ситуация в экономике и на рынках усугубляется распространением новой коронавирусной инфекции во всем мире.