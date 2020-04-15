Бывший первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка «Восточный». Он займется стратегическим развитием, а также повышением эффективности бизнеса. Также Олюнин войдет в число акционеров банка «Восточный». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Как уточнил председатель совета директоров банка «Восточный» Артем Аветисян, «многолетний опыт работы Дмитрия Олюнина в банковской сфере позволит «Восточному» в горизонте нескольких лет не только упрочить свои позиции, но и выйти в лидеры российского банковского рынка».

По словам Олюнина, свою роль в «Восточном» он видит в том, чтобы вывести его в топ-15 российских банков в перспективе пяти лет. Это очень амбициозная задача, которую можно решить путем изменения стратегии банка, повышения эффективности бизнеса, расширения партнерства, а также ускоренной цифровизации всех бизнес-процессов банка, подчеркнул он.

Олюнин в 2004—2006 годах был вице-президентом ВТБ, с февраля 2006-го по декабрь 2007 года — первым зампредом правления Промышленно-строительного банка, с декабря 2007 года — председателем правления банка «ВТБ Северо-Запад». Он также возглавлял Транскредитбанк (ТКБ), входивший в группу ВТБ и впоследствии присоединенный к ВТБ24. С декабря 2013 года по апрель 2018-го Олюнин был председателем правления Росбанка. В апреле 2018 года вернулся в ВТБ в качестве первого заместителя президента — председателя ВТБ.