Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» провела очередное еженедельное исследование, посвященное потребительской активности россиян. Ключевые данные по изменению расходов в ключевых направлениях 6—12 апреля относительно сопоставимой недели в 2019 году представлены в сообщении кредитной организации.

«В то время как в Соединенных Штатах электронная торговля переживает свой звездный час, а продажи десятков видов товаров растут на 200, 300 и даже 600 с лишним процентов, на российском рынке (не только электронном) за последнюю неделю скромный всплеск спроса пережили лишь четыре крупные позиции», — указано в исследовании.

Так, телекоммуникационное оборудование (разного рода электронные устройства, роутеры, оборудование, которое позволяет соединить между собой различные системы передачи данных) показало рост продаж на 36,7%. Аналитики предполагают, что из-за перехода на удаленную работу многие вынуждены были обустроить дома или на даче мобильный офис, обеспечив себе более качественное соединение с Интернетом.

На втором месте по спросу — продукция винных магазинов (плюс 32,1%). «Интересно, хотя вместе с тем и тревожно, что это направление показало втрое больший рост, чем продуктовые магазины. Последние прибавили лишь 10,1% относительно аналогичной недели прошлого года», — отмечается в обзоре. Авторы предполагают, что, возможно, граждане, «самоудаляясь» за город, куда сложнее заказать доставку, покупают горячительные напитки про запас (с учетом слухов о возможной приостановке продажи алкоголя и реализации этого сценария в ряде регионов). Также аналитики лаборатории «СберДанные» заключают, что часть расходов переместились из ресторанов в магазины, а потому траты на продукты остаются выше уровня прошлого года.

Наконец, на скромные 1,5% выросли продажи цифровых товаров (электронных книг, мобильных приложений, кодов к онлайн-играм, обучающих курсов, видеоуроков и т. п.). При этом спрос на компьютеры и программное обеспечение снизился относительно прошлого года на 51,7% (вероятно, основные приобретения были сделаны во время первой нерабочей недели, уточняют в Сбербанке).

Все прочие направления расходов «дружно падают»: цветы и подарки потеряли 63,7% в спросе относительно прошлого года, такси — 66,7%. Также россиян все меньше интересуют мебель и предметы интерьера (снижение расходов на 69,2%). Еще сильнее пострадали от «экономики коронавируса» кафе, бары и рестораны (минус 71,5%) и направления «Развлечения» (минус 72,7%), «Товары для красоты и здоровья» (минус 74,9%).



Из-за самоизоляции значительно — на 75,8% — снизилось число пассажиров городского общественного транспорта: в процентном соотношении падение здесь еще глубже, чем в категории «Такси». Самоизоляция обрушивает спрос в категории «Парковки и гаражи» — падение составило 85,4%. Отели «предсказуемо опускаются на дно потребительского спроса» (минус 87,5%). Практически отсутствуют расходы по направлениям «Одежда, обувь, аксессуары» (снижение трат на 93,1%), «Авиабилеты» (минус 93,7%) и «Турагентства» (минус 97,4%). В сегменте ювелирных изделий траты на прошлой неделе упали на 94,7%.