Объем рынка электронной коммерции в России в 2019 году вырос более чем в два раза и составил 4,173 трлн рублей против 1,953 трлн в 2018 году, показало исследование «Экономика Рунета — 2019—2020», представленное в ходе Российского интернет-форума «РИФ+КИБ — 2020».

По данным исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), объем рынка онлайн-ретейла в 2019 году составил 1,295 трлн рублей (рост на 26% относительно 2018 года), рынок услуг в Интернете — 808,7 млрд рублей (рост на 19%), рынок электронных платежных услуг — 1,339 трлн рублей (рост на 19%).

По данным совместного исследования РАЭК, НИУ ВШЭ и Microsoft, 42% российских ретейлеров уже сегодня используют технологии и решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), а еще 35% планируют начать в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе искусственного интеллекта будут использовать 77% российских ретейлеров. Самым популярным решением на основе ИИ у российских ретейлеров является персонализация: 26% респондентов отметили, что персонализация используется в их компаниях. Широко используются такие решения, как виртуальные помощники и чат-боты (23% респондентов), интеллектуальные системы для принятия решений и предиктивная аналитика (20% респондентов).

Россияне почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции При этом число покупок в Интернете снижалось вдвое медленнее.

Работа по полномасштабному внедрению ИИ в деятельность компании полностью завершена только у единичных ретейлеров. Однако в ближайшие пять лет можно ожидать полномасштабного применения ИИ в различных бизнес-процессах, отмечают авторы исследования.

Также самоизоляция и переход на удаленную работу стимулировали резкое увеличение количества онлайн-заказов. Так, наибольший рост наблюдается в таких товарных категориях, как продукты питания, электронная и бытовая техника, аксессуары для работы из дома, товары для детей, уточняют аналитики.