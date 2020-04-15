Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину до 10 июня проанализировать практику создания и работы венчурных фондов госкорпораций и компаний с госучастием, передает ТАСС.

«Минэкономразвития России и Минфину России с учетом ранее данных поручений проанализировать практику создания и работы специальных подразделений и венчурных фондов государственных корпораций и компаний с государственным участием, а также иных инструментов, применяемых такими компаниями в целях финансирования развития высоких технологий. Срок — 10 июня 2020 года», — говорится в документе, который был опубликован накануне на сайте Кабмина.

Кроме того, МЭР и Минфину поручено до 10 июня совместно с Банком России и Управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций представить предложения по созданию механизмов для увеличения инвестиций госкомпаний в венчурные фонды. В частности, правительство предлагает изучить возможность вложения средств в иные венчурные фонды, а также создания совместных венчурных фондов.

Кроме того, до 10 июня МЭР и Минфин совместно с Банком России и РФПИ проработают вопрос повышения защиты инвесторов, которые вкладывают средства в закрытые паевые инвестиционные фонды, финансирующие проекты на территории России, в том числе в специальных административных районах.

Помимо этого, Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности размещения негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений в фонды прямых и венчурных инвестиций.

Указания направлены на выполнение перечня поручений президента по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами 11 марта.

Путин рекомендовал проработать возможность вложения пенсионных денег в фонды прямых инвестиций На встрече президента с инвесторами с соответствующей идеей выступил основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

В свою очередь Российская венчурная компания в среду представила ежегодный рейтинг активности венчурных инвесторов. Лидерами среди корпораций стали Сбербанк, АФК «Система» и Mail.ru Group.

Ежегодный рейтинг РВК выделяет ключевых игроков и основные тренды российской венчурной индустрии. По данным, собранным в результате анкетирования инвесторов и анализа общедоступных баз и источников, составители списка оценивают результаты деятельности инвесторов в трех сферах: среди венчурных фондов, бизнес-ангелов и корпораций. В этом году в рейтинг вошли 24 корпорации и 17 корпоративных венчурных фондов, которые в общей сложности заключили 133 сделки, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Авторы рейтинга отмечают, что среди инвесторов в этой сфере появились новые игроки: это и частные компании, и корпорации с государственным участием.

«Лидером рейтинга [среди корпораций] стал Сбербанк с 26 сделками, следом за ним идут АФК «Система» и Mail.ru Group — 17 и 13 сделок соответственно. В сегменте корпоративных венчурных фондов в пятерку самых активных также вошел VEB Ventures», — говорится в сообщении. На четвертом месте в списке самых активных корпораций находится «Лаборатория Касперского» с десятью сделками, на пятом — S7 Group, заключившая восемь сделок за год.



Общее количество участников рейтинга в этом году достигло 208 инвесторов. В 2019 году общий объем сделок на российском венчурном рынке составил 520 млн долларов, оказавшись почти на 50% больше показателя 2018 года (352 млн). Количество сделок выросло с 684 до 776. В рейтинг активности венчурных инвесторов также вошли 83 венчурных фонда (без учета корпоративных венчурных фондов), заключивших 473 сделки, и пять наиболее активных бизнес-ангелов.