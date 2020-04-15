Модульбанк запустил антикризисный тариф «Ничего лишнего». Он включает фиксированную комиссию за входящие платежи и отменяет ограничения и любые другие комиссии по переводам на счета физических лиц, платежкам и снятию наличных, следует из релиза финучреждения.

«Новый тариф — это ставка от 0,75% за входящие платежи, все остальное бесплатно. Например, для предпринимателей с оборотом 100 тысяч рублей в месяц он обойдется в 750 рублей ежемесячно. Платежи считаются накопительным итогом, после первых 100 тысяч рублей ставка возрастает до 1%. Если обороты компании 300 тысяч рублей в месяц и выше, ставка составит 1% за доход, превышающий 100 тысяч рублей. Если компания в апреле ничего не заработала, то не нужно ничего платить банку», — отмечается в сообщении.

Кроме того, для клиентов с ежемесячным оборотом меньше 100 тыс. рублей снижается ставка на торговый эквайринг до 1%. Тариф «Ничего лишнего» доступен для текущих и новых клиентов Модульбанка.