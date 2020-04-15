Участники рынка пересмотрели свои ожидания относительно траектории ключевой ставки в текущем году. Об этом говорится в опубликованном в среду, 15 апреля, выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за март .

«Участники рынка пересмотрели свои ожидания относительно будущей траектории ключевой ставки и теперь до конца года не ожидают ее снижения», — отмечается в обзоре.

Как уточняется, консенсус-прогноз аналитиков предполагает сейчас сохранение ставки на уровне 6% до конца года вместо ее снижения на 0,5 процентного пункта согласно ожиданиям конца февраля.

«Рыночные индикаторы допускают возможность даже ужесточения денежно-кредитной политики, но это, вероятно, связано со значительно возросшими риск-премиями, которые искажают рассчитанные ожидания», — говорится в материале ЦБ.

Напомним, Банк России после пяти снижений ключевой ставки в 2019 году (в общей сложности на 1,5 п. п.) вновь уменьшил ее в феврале — еще на 0,25 п. п., до 6% с 10 февраля. По итогам заседания 20 марта регулятор сохранил ставку на указанном уровне.



Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале апреля в ходе онлайн-конференции по ситуации в экономике сказала, что регулятор видит некоторый потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение 2020 года. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» позже в текущем месяце написало, что снижение ключевой ставки в июне становится базовым сценарием.