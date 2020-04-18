МТС Банк изучил, как изменились расходы россиян в конце марта в связи с введением режимов повышенной готовности и самоизоляции.

Согласно исследованию, ограничительные меры вызвали бурный рост интереса к различным онлайн-сервисам и развлечениям, в числе которых по приросту количества платежей в последнюю неделю марта лидировали сервисы знакомств (плюс 30%) и онлайн-кинотеатры (плюс 44%).

«По сравнению со средними показателями января — февраля 2020 года в последнюю неделю марта на 44% увеличилось количество покупок клиентов МТС Банка в онлайн-кинотеатрах, средний чек уменьшился на 27% до 230 рублей. Снижение среднего чека связано с различными акциями и льготными условиями подписки, которые сейчас активно предлагают кинотеатры. На сервисах знакомств практически одинаково выросло и количество платежей — на 30%, и средний чек — на 28% до 690 рублей. Пользуются платными услугами преимущественно мужчины — 89%, их доля выросла на 6%. На возрастные группы 25—35 и 35—50 лет приходится по 39% трансакций», — отмечается в релизе.

Продажи цифровых сервисов (преимущественно стриминговые музыкальные сервисы и комплексные подписки) в последнюю неделю марта выросли на 11%. На 9% увеличилось количество покупок в сервисах доставки еды и ресторанах, работающих на доставку, средний чек вырос на 11% до 820 рублей.

По данным МТС Банка, в офлайне больше всего спрос увеличился в магазинах, торгующих алкогольными напитками, — на 35% по сравнению со средними показателями января — февраля текущего года. Средний чек при этом увеличился всего на 3% до 370 рублей. В супермаркетах в последнюю неделю марта количество покупок увеличилось на 15%, а средний чек — на 10% до 540 рублей. В аптеках трансакции выросли на 29%, средний чек — на 9% до 575 рублей.