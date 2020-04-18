Россияне при помощи накопительного страхования жизни (НСЖ) планируют накопить около 1 млн рублей за шесть — десять лет. Самые большие суммы копят жители Санкт-Петербурга, Чувашии и Амурской области. Таковы данные исследования компании «Сбербанк страхование жизни».



«Самые большие суммы с помощью НСЖ планируют накопить жители Санкт-Петербурга — в среднем 1,134 миллиона рублей. На втором и третьем местах расположились жители Чувашии (1,088 миллиона рублей) и Амурской области (1,073 миллиона рублей). В топ-10 регионов по сумме планируемых накоплений вошли также Марий Эл (1,056 миллиона рублей), Пензенская область (1,053 миллиона рублей), Татарстан (1,052 миллиона рублей), Сахалинская область (1,045 миллиона рублей), Камчатский край (994 тысячи рублей), Московская область (983 тысячи рублей) и Калужская область (963 тысячи рублей). Самые скромные суммы копят жители Чукотского автономного округа и Ингушетии (по 250 тысяч рублей), а также Калмыкии (259 тысяч рублей)», — говорится в релизе.

По данным исследования, самые крупные суммы договоров накопительного страхования жизни — у клиентов старше 65 лет: в среднем 1,4 млн рублей. Молодежь в возрасте до 25 лет планирует накопить при помощи НСЖ в среднем 555 тыс. рублей, 26—35-летние — около 800 тыс. рублей. Средние суммы по договорам клиентов в возрасте 36—45 лет и 46—55 лет примерно одинаковы и составляют около 1 млн рублей, а у клиентов в возрасте от 56 до 64 лет — 1,1 млн.