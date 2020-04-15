Президент России Владимир Путин предложил расширить кредитование на выплату зарплат под 0%. Такие кредиты нужно предоставлять не только малым и микропредприятиям, но и среднему и крупному бизнесу, считает он. Не менее 75% этих кредитов будет обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

Напомним, с 8 апреля банки начали выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу на зарплатные проекты. Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число сотрудников предприятия. Нулевая ставка действует первые шесть месяцев, далее ставка по кредиту повышается до 4% годовых.

«Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка», — объявил Владимир Путин перед совещанием с правительством. Это позволить снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитных ресурсов, считает российский президент.

Кроме того, Владимир Путин предложил дать возможность получить такие кредиты средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. Сейчас эта мера доступна только компаниям, число сотрудников которых не превышает 100 человек, а годовой оборот — меньше 800 млн рублей.