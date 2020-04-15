Альфа-Банк ввел новую кредитную карту и скорректировал условия по дебетовым картам.

Кредитная карта «Билайн 100 дней» предусматривает кешбэк в течение месяца с даты получения карты в размере 1 тыс. рублей, после покупки в салоне или интернет-магазине «Билайн» — от 2 тыс. рублей.

Основные условия кредитования по новой карте: лимит — до 100 тыс. рублей, ставка — от 11,99% годовых на оплату товаров и услуг, от 23,99% — для выдачи наличных. Карта предусматривает льготный период до 100 дней на операции оплаты товаров и услуг.

Ежегодная плата составляет 1 490 рублей начиная со второго года обслуживания. Выпуск карты — бесплатно. Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков не взимается при снятии до 50 тыс. рублей в месяц, далее — 5,9%, минимум 500 рублей.

Изменения по дебетовым картам коснулись стоимости обслуживания, процентов на остаток и комиссии за снятие наличных.

Теперь комиссия не взимается за обслуживания по дебетовым картам в рамках универсальной линейки, начисление процентов на остаток — до 5% годовых, снятие наличных в банкоматах других кредитных организаций без комиссии — до 50 тыс. рублей в месяц, свыше — 1,99%, минимум 199 рублей (например, «Альфа-карта с преимуществами»).

Стоимость обслуживания дебетовых карт в рамках пакета услуг «Премиум» понизилась и теперь равна 2 990 рублей в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий: средние остатки на счетах от 3 млн рублей в месяц; сумма покупок по дебетовым картам свыше 100 тыс. рублей в месяц и сумма остатков на счетах от 1,5 млн рублей в месяц; зачисление заработной платы на карту — от 400 тыс. рублей в месяц. Начисление процентов на остаток до 6% годовых (например, «Альфа-карта Premium», «Alfa Travel Premium»).