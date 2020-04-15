Сделка ОПЕК+ смягчит, но не исправит проблему падающего спроса, ребалансировка нефтяного рынка может потребовать нескольких лет. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Fitch.

«Восстановление рынка может занять еще несколько лет. Для возврата его в прежнее состояние в дополнение к объявленным сокращениям потребуется дополнительное снижение производства нефти, хоть и не в таких больших масштабах, как если бы сделки ОПЕК+ не было», — говорится в отчете.

Агентство сохранило прогноз по среднегодовой цене нефти Brent в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. При этом рост цены до 45 за баррель ожидается не ранее 2021 года, а до 53 долларов за баррель — не ранее 2022 года.

По оценке МЭА, спрос на нефть во II квартале упадет на 23 млн баррелей в сутки, что приведет к дисбалансу на рынке нефти в объеме 15 млн. Это намного серьезнее, чем было в 2014—2015 годах, отмечают в Fitch.

И хотя обязательства по сокращению добычи окажут давление на компании, их финансовая успеваемость по-прежнему будет зависеть от цен на сырье, нежели от объемов производства, отмечается в отчете. Эксперты агентства полагают, что российские нефтяные компании снизят добычу на 15—20% в мае — июне по отношению к текущим уровням и на 10—15% во втором полугодии. В целом по году их добыча должна упасть на 8—10%. Компаниям с широко диверсифицированной производственной базой, таким как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть», будет легко применить квоты. Сложнее это будет сделать «Татнефти», «Русснефти», полагают в Fitch. При этом для восстановления добычи, когда ситуация со спросом улучшится, потребуется значительный объем инвестиций. Ближневосточным производителям будет легче восстановить добычу, и это потребует минимальных инвестиций.