ОТП Банк проанализировал, как изменились предпочтения клиентов в апреле 2020 года. Наблюдается не только общее падение объемов покупок, но и смещение спроса в сторону наиболее востребованных в режиме самоизоляции товаров и услуг.



Так, анализ покупок, сделанных по кредитным картам в марте и апреле 2020 года, а также за аналогичные периоды 2019 года, показал, что по всем категориям, кроме «супермаркеты», «аптеки», «образовательные услуги» и товары для животных, наблюдается резкое снижение спроса.

Снижение объемов трансакций отмечалось уже на последней неделе марта (относительно аналогичного периода в 2019 году) — на 27,3%. На первой неделе самоизоляции (30 марта — 5 апреля) тенденция усугубилась: падение объемов покупок составило 34,4% по сравнению с итогами предыдущей недели.

Практически по всем категориям сумма трансакций на 14-й неделе 2020 года на 40—80% ниже, чем в 2019 году.

«Сравнение динамики по регионам наглядно отражает, что в Москве и Московской области самоизоляция началась раньше, чем в остальных регионах. Снижение трансакционной активности началось еще в середине марта», — отмечается в исследовании.

Спрос в категории «рестораны» заместился спросом на доставку еды («Яндекс. Еда», «Деливери клаб»), однако объемы, конечно, не восполнены. Общее снижение объемов трансакций по категории «рестораны» на первой неделе самоизоляции (относительно конца марта) составило 62%, рост по сервисам доставки — 37%.

В то же время активный рост последние недели демонстрируют «супермаркеты» (+11,6% с тенденцией к росту), «аптеки» (+0,1%, основная активность пришлась на вторую половину марта, где было +40%), «товары для животных» (+14,2% с тенденцией к росту), «образовательные услуги» (+36,6% с тенденцией к росту).

Выросли объемы покупок в специализированных на продаже алкоголя магазинах («Красное и белое», «Бристоль»), доля в общем объеме по всем магазинам выросла с 4% до 5%. Эта тенденция в большей степени характерна для регионов, в отличие от Москвы.