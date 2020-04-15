СДМ-Банк отменил комиссию за переводы между физическими лицами по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Новые тарифы вступили в силу с 15 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Теперь при общей сумме переводов до 100 тыс. рублей в месяц они будут осуществляться бесплатно. При сумме более 100 тыс. рублей в месяц комиссия снижена до 0,5% от объема каждой операции (но не более 1 500 рублей).

Лимиты на перевод денежных средств остаются прежними: на одну операцию — 50 тыс. рублей, дневной ограничение — также 50 тыс. рублей, на месяц — 500 тыс. рублей.



Напомним, СБП позволяет переводить деньги со счета на счет в разных банках-участниках, указав только номер телефона. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. При этом переводы можно делать круглосуточно.

Пользоваться сервисом можно через мобильный банк или интернет-банк с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера. Для того чтобы сделать перевод, необходимо выбрать в меню «Перевод через СБП», затем счет, с которого нужно сделать платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода.