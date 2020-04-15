ВТБ совместно с группой компаний «ПИК» провел первую в России онлайн-выдачу ипотечного кредита. Пилотная сделка прошла в Москве: клиент дистанционно из дома приобрел недвижимость в комплексе ГК «ПИК» «Шереметьевский», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новый процесс получения ипотечного кредита полностью цифровой и не требует посещения офиса банка. Заявка на ипотеку оформляется на сайте застройщика. После ее одобрения банком клиент подписывает все документы полностью удаленно — заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор ДДУ — с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром. Расчеты по сделке проводятся онлайн через сервис безопасных расчетов «Метр квадратный» (компания в составе группы ВТБ)», — говорится в релизе.

В настоящее время проект пилотируется в Москве. С сегодняшнего дня клиенты ГК «ПИК» смогут проходить всю процедуру покупки квартиры на сайте компании: от подачи заявки на кредит до подписания ДДУ и получения кредита с помощью цифровой подписи.

Первая сделка состоялась по новой ипотечной программе «Берем проценты на себя». В рамках акции клиенты могут приобрести квартиру в кредит практически по нулевой ставке и на тех же условиях, что и покупатели без ипотеки: стоимость объекта недвижимости не меняется. Льготные условия будут действовать для заемщиков в течение одного года, после чего ценовые параметры устанавливаются на уровне зафиксированной в договоре ставки (в рамках стандартных ипотечных программ ВТБ).