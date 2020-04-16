Центробанк выступил за увеличение размера операций, совершаемых по банковским картам без ввода ПИН-кода, пишут «Известия» . Ранее поднять порог покупки, при которой не требуется вводить код, регулятору предложил глава «Опоры России» Александр Калинин. Мера необходима прежде всего для того, чтобы сократить очереди на кассах супермаркетов и таким образом предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. По его мнению, минимальный размер операции по банковской карте без ПИН-кода целесообразно увеличить в два раза: с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. В ЦБ поддержали идею с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя.

По словам представителей банков, мера, которая исключает касание ПИН-пада, однозначно целесообразна в условиях карантина. Также повышение лимитов оплаты без введения кода подтверждения транcакции повышает удобство использования карты и в целом создает позитивный опыт безналичных платежей. Чем проще для клиента провести операцию по карте, тем больше покупок он совершает, уверены банкиры. В ВТБ потенциальное нововведение не одобрили, отметив, что не видят значительного запроса от клиентов на увеличение лимитов. Граждане, для которых важна скорость проведения операции, уже выбирают оплату с помощью смартфона, отметили в банке.

По мнению экспертов, вряд ли увеличение порога до 2 тыс. рублей приведет к серьезным негативным последствиям, как с точки зрения всплеска преступности, так и с точки зрения активности в использовании карт. Некоторые опасения оправданны — например, когда нет возможности оперативно получить СМС о трансакциях или позвонить в банк. Так, идеальной мерой было бы предоставление человеку возможности самостоятельно установить индивидуальный порог для покупок без ПИН-кода, например в пределах предлагаемых 2 тыс. рублей, считают эксперты.