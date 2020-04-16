Центробанк выступил за увеличение размера операций, совершаемых по банковским картам без ввода ПИН-кода, пишут «Известия». Ранее поднять порог покупки, при которой не требуется вводить код, регулятору предложил глава «Опоры России» Александр Калинин. Мера необходима прежде всего для того, чтобы сократить очереди на кассах супермаркетов и таким образом предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. По его мнению, минимальный размер операции по банковской карте без ПИН-кода целесообразно увеличить в два раза: с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. В ЦБ поддержали идею с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя.
По словам представителей банков, мера, которая исключает касание ПИН-пада, однозначно целесообразна в условиях карантина. Также повышение лимитов оплаты без введения кода подтверждения транcакции повышает удобство использования карты и в целом создает позитивный опыт безналичных платежей. Чем проще для клиента провести операцию по карте, тем больше покупок он совершает, уверены банкиры. В ВТБ потенциальное нововведение не одобрили, отметив, что не видят значительного запроса от клиентов на увеличение лимитов. Граждане, для которых важна скорость проведения операции, уже выбирают оплату с помощью смартфона, отметили в банке.
По мнению экспертов, вряд ли увеличение порога до 2 тыс. рублей приведет к серьезным негативным последствиям, как с точки зрения всплеска преступности, так и с точки зрения активности в использовании карт. Некоторые опасения оправданны — например, когда нет возможности оперативно получить СМС о трансакциях или позвонить в банк. Так, идеальной мерой было бы предоставление человеку возможности самостоятельно установить индивидуальный порог для покупок без ПИН-кода, например в пределах предлагаемых 2 тыс. рублей, считают эксперты.