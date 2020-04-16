Промсвязьбанк подал заявление о включении долга перед ним в размере более 22 млрд рублей в реестр требований кредиторов председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Столичный арбитраж 29 января по заявлению компании Persit Services Inc. ввел в отношении Дмитрия Мазурова процедуру реструктуризации долгов гражданина. Долг перед заявителем по делу о банкротстве составляет 2,08 млрд рублей, отмечается в определении суда.

Финансовым управляющим имуществом должника суд назначил Алексея Харланова. Рассмотрение дела о банкротстве по существу состоится 22 июля.

Также банк ВТБ просит суд признать бизнесмена несостоятельным.

Два банка подали требования в 4 млрд рублей к главе «Нового потока» Мазурову Абсолют Банк предъявил требование в размере 3,3 млрд рублей, Кредит Европа Банк – 854 млн рублей.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. По мнению стороны защиты, инкриминируемое Мазурову деяние было совершено в сфере предпринимательской деятельности, которое не предполагает избрания столь строгой меры пресечения, как арест. По словам Мазурова, возбуждение в отношении него уголовного дела — это «попытка найти крайнего» в финансовых проблемах Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Мазуров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).