Количество новых выдач кредитных карт в I квартале 2020 года снизилось на 18% по сравнению с прошлогодним показателем, а объем кредитования — на 29%, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Так, банки выдали в I квартале текущего года 2,2 млн кредитных карт с общим кредитным лимитом 161,6 млрд рублей.

По данным ОКБ, произошло это на фоне сокращения среднего лимита с 84,2 тыс. до 73,4 тыс. рублей. Средняя полная стоимость кредита сократилась с 26,1% до 25,5%.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, банки планомерно сокращали выдачи кредитных карт со второй половины 2019 года, отдавая предпочтение более качественным заемщикам. Ситуация резко изменилась в конце марта — с момента введения всеобщей самоизоляции. В среднем по всем банкам выдачи сократились примерно в пять раз, пояснил Александрович.