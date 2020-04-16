Сбербанк разработал новый индекс прогнозирования экономической динамики — «финансовый импульс». «Он основан на уже применяющемся в финансовой сфере «кредитном импульсе», дополненном расходами бюджета и процентными ставками, что повышает точность прогнозирования динамики развития экономики как в отдельных регионах, так и на федеральном уровне», — отмечается в сообщении кредитной организации.

В Сбербанке напоминают, что кредитный импульс увязывает динамику кредитов и ВВП в прошлом с ожидаемой экономической активностью в будущем. Если в прошлом кредиты росли быстрее, чем ВВП, то можно ожидать улучшения экономической активности в будущем.

В исследовании показано, что предсказательную способность этого показателя можно улучшить, добавив бюджетные расходы и процентные ставки.

«Действительно, экономическая активность, в том числе инвестиционная, может быть обусловлена не только кредитованием, но еще и расходами бюджета. В России этот фактор сейчас приобретает очень важное значение, так как расходы бюджета могут стать ключевым источником поддержки экономики во время эпидемии коронавируса. Чтобы учесть в модели фискальные стимулы, аналитики Sberbank Investment Research дополнили ее годовой динамикой реальных расходов бюджета (с поправкой на инфляцию) за текущий период и предыдущий квартал. Также в модель были включены процентные ставки. Их снижение должно способствовать росту экономической активности, финансируемой из собственных, а не заемных средств», — поясняется в сообщении.

Таким образом, с учетом высоких рисков рецессии финансовый импульс позволяет с высокой точностью оценивать экономический эффект от поддержки экономики со стороны бюджета РФ и Центрального банка и помогает понять, как изменения в финансовой сфере влияют на экономику в целом, подчеркивают разработчики индекса.

«Финансовый импульс позволяет улучшить низкую точность прогнозов, которые дает кредитный импульс для значительной части регионов. В частности, финансовый импульс позволил повысить точность прогнозов по сравнению с кредитным импульсом для таких регионов, как Приморский край, Республика Марий Эл, Ростовская, Курганская, Тульская и Белгородская области, а также город Москва», — отмечается в релизе.

По информации аналитиков Sberbank Investment Research, в I квартале 2020 года финансовый импульс позитивно повлиял на оценку экономического роста. Однако в дальнейшем, по мнению специалистов банка, повышение процентных ставок может сказаться отрицательно на динамике экономики.



«Мы предлагаем опережающий индикатор, позволяющий оценить краткосрочные перспективы экономической динамики в России и экономический эффект от поддержки российской экономики со стороны бюджета и ЦБ. Данный показатель помогает понять, как изменения в финансовой сфере влияют на экономику в целом. Финансовый импульс — это уникальная разработка команды Sberbank Investment Research, представляет собой хороший индикатор, который может быть полезен для краткосрочного прогнозирования на региональном уровне и анализа того, как денежно-кредитная и бюджетная политика может влиять на экономическую ситуацию по всей стране», — комментирует глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик.

