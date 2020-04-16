С начала 2021 года будут сняты ограничения на кредитование одним российским регионом другого. Об этом заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Мы предусмотрели ряд решений для поддержки регионов. Среди них — выделение им дополнительных средств, которые помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и поддержать экономику», — напомнил Мишустин, призвав Министерство финансов «ускорить подготовку соответствующих актов, чтобы эти средства как можно быстрее поступили в регионы».

​Путин предложил направить в бюджеты регионов 200 млрд рублей Об этом президент сказал на совещании с правительством.

«Мы также уже внесли в Государственную думу поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей. В частности, с начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трех лет», — рассказал глава правительства.



Кроме того, по его словам, будут сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. Об этом многие главы регионов просили правительство, уточнил Мишустин.

