Уральский Банк Реконструкции и Развития поднял ставки по всем своим рублевым вкладам. Об этом сообщили в банке, уточнив, что величина повышения составила от 0,25 до 0,5 процентного пункта в зависимости от вида вклада и срока его действия.

Например, по четырехмесячному вкладу «Хорошее начало» ставки в первые два месяца составляют 6% годовых, за третий месяц — 6,5%, за четвертый — 7,5% годовых (общая доходность равна 6,5% годовых). Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно, они могут капитализироваться или переводиться на карточный счет для снятия.

Вклады УБРиР можно открыть в интернет-банке или мобильном приложении и там же управлять сбережениями — пополнять счет или снимать деньги. Пополнять вклад удаленно теперь можно бесплатно даже со счетов в других банках (УБРиР отменил комиссию за зачисление средств на карточные счета).



«Подняв ставки по вкладам, мы не обошли вниманием и накопительные счета. Их также можно оформить дистанционно, и ставка по ним достигает 6,5%. Причем это касается не только новых, но и ранее открытых накопительных счетов», — указывает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

Об аналогичном повышении ставок по своим вкладам также сообщил ВУЗ-Банк.

