Россияне сфокусировались на поиске работы, ограниченной пандемией вируса. По итогам марта заметно увеличилось количество запросов, связанных с ежедневной оплатой, удаленной работой или работой на дому, выяснили аналитики «Авито. Работы».

Так, частота поисковых запросов «работа» и «подработка» уменьшилась за месяц на 30% и 3% соответственно, а число запросов «удаленная работа», «работа с ежедневной оплатой» и «работа на дому» увеличилось на 10—15%.

«В марте рынок труда немного замер: и соискатели, и работодатели снизили свою активность. В первую очередь, это связано со всеобщей самоизоляцией и рекомендациями оставаться дома. Однако рынок труда очень гибкий и быстро подстраивается под внешние условия. Именно по этой причине запросы «работа с ежедневной оплатой» и «работа на дому» стали намного популярнее среди работников массовых профессий — пользователи пытаются найти компромиссный вариант заработка в ограниченных условиях, которые диктует пандемия», — отмечает управляющий директор «Авито. Работы» Артем Кумпель.

Соискатели из массовых профессий в марте были больше сфокусированы на поиске любой работы, разрешенной в условиях самоизоляции. Поэтому количество запросов по конкретным, даже самым популярным, профессиям заметно снизилось.



В марте россияне чаще всего искали следующие профессии: водителя, электрика и грузчика. Также в топ-10 профессий вошли разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер.

Сильнее всего падение заметно по запросу «электрик»: россияне стали интересоваться этой профессией на 30% реже, чем в феврале 2020 года. Также на 23% снизилось количество запросов «курьер», на 21% — «администратор», по 19% убавили запросы «грузчик» и «повар».

Не показали отрицательную динамику только менее популярные профессии — те, что не вошли в топ-10 поисковых запросов. Заметно чаще в марте стали искать работу водителя-курьера (+7%), водителя с личным автомобилем (+9%) и водителя самосвала (+15%).