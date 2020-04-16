Общий размер реализуемой в России антикризисной программы превысил 2 трлн рублей. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в четверг на заседании правительства, сообщается на сайте Кабмина.

Он напомнил, что ключевой новацией второго пакета мер по поддержке экономики является переход к предоставлению бизнесу прямой финансовой поддержки. Речь, в частности, о системе грантов, которые смогут получить организации малого и среднего бизнеса из наиболее сильно пострадавших отраслей (это общепит, сфера услуг и развлечений, сфера гостеприимства, кинотеатры, а также объекты, магазины непродовольственной розницы). «Была принята логика грантов, потому что именно этот вид поддержки не связывает компанию обязательствами по конкретному использованию средств и бизнес может потратить полученные от государства деньги на то, что он посчитает необходимым. Это может быть зарплата, коммунальные или иные обязательные платежи», — пояснил Решетников.

МСБ из пострадавших отраслей сможет получить гранты на зарплаты Прямые выплаты государства покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле — мае.

«Вместе с тем президент четко нас ориентировал в своих действиях на главную задачу — это поддержка занятости. Поэтому по факту мы будем смотреть, что случилось в компании с численностью работников и выплатила ли она заработную плату. По сути, мы будем компенсировать компании часть средств, которые организация уже выплатила своим работникам. При этом важно было не связать компанию невыполнимыми обязательствами. Поэтому мы отказались от идеи тотального неснижения численности занятых (это бы существенно сократило круг получателей таких грантов) и дали определенный люфт бизнесу. Однако не менее 90% рабочих мест должно быть сохранено по отношению к началу апреля», — уточнил он.

По словам министра, чуть больше половины фонда оплаты труда будет продотировано государством на два месяца.

Решетников также разъяснил, что гранты — это, по сути, софинансирование затрат компании на выплаты сотрудникам со стороны государства, но своему сотруднику (работнику) компания будет платить в соответствии с Трудовым кодексом, как сейчас и предусмотрено.

Орешкин: некоторые меры поддержки экономики работают не так, как планировалось По словам помощника президента России, необходима обратная связь, чтобы делать все инструменты работоспособными.

Он напомнил, что еще есть программа бесплатных кредитов на цели выплаты заработной платы (эти кредиты субсидируются государством и бесплатны для компаний), но обратил внимание на проблемы в ее реализации. «Я сам с предпринимателями прозванивал в понедельник горячие линии трех банков. Информацию в целом адекватно дают, но кредиты получить нельзя. То рассказывают, что правительство якобы какое-то решение еще не приняло, то просто говорят: звоните позже, выдадим в мае. Конечно, с руководством этих банков проведены соответствующие беседы, коллеги изменили свою позицию. Дальше контролируем вместе с предпринимательскими организациями», — рассказал он.

Глава МЭР уточнил, что в соответствии с поручением президента указанная программа будет в ближайшее время расширена еще и на средние и крупные компании (изначально она была рассчитана на малые и микропредприятия).

Программу выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты планируют расширить По поручению президента РФ Владимира Путина, 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями «ВЭБ.РФ».

«Пакет также отражает поручения президента, связанные с распространением отсрочки по уплате страховых взносов на все субъекты малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших отраслей. Ранее, напомню, это были только микро- и малые предприятия. В пакет мер включена также реализация поручений президента по реструктуризации выплат по ранее предоставленным отсрочкам по налогам на год, до осени 2021 года», — заявил Решетников.

Предполагается предоставить отсрочку по налогам торговым центрам, большинство из которых сейчас закрыты.

Путин поручил правительству предоставить отсрочку МСП по страховым взносам Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Развивается также механизм сохранения рабочих мест на системообразующих предприятиях. Планом предусмотрен механизм предоставления системообразующим предприятиям кредитов на пополнение оборотных средств. Проценты будут субсидироваться государством в размере ключевой ставки, при этом 50% рисков государство возьмет на себя.

Еще одной мерой поддержки спроса в экономике является увеличение размера аванса по государственным муниципальным контрактам: предлагается до 50% поднять размер этих авансов, дать дополнительную ликвидность в экономике, отметил глава МЭР.

Следующим этапом работы будет секторальная поддержка экономики. По поручению президента почти 24 млрд рублей выделено на программу поддержки авиаперевозок, упомянул чиновник.

​Путин предложил направить в бюджеты регионов 200 млрд рублей Об этом президент сказал на совещании с правительством.

Также он напомнил, что 200 млрд рублей предусмотрены для регионов на компенсацию выпадающих доходов.



«Общий размер антикризисной программы с учетом этого пакета уже превысил 2 триллиона рублей. Мы поэтапно решаем точечно, адресно те вопросы, которые встают», — заключил руководитель Министерства экономического развития.