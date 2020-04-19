Русфинанс Банк и Lada Finance предлагают дистанционное одобрение автокредита на Lada Granta c ежедневным платежом в размере 220 рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Новое кредитное предложение доступно всем пользователям онлайн-модуля Русфинанс Банка для оформления заявки на автокредит и клиентам официальных дилерских центров Lada, которые, в зависимости от ситуации в регионе, осуществляют продажи.

Покупателям Lada Granta предлагается внести взнос в размере от 30% от стоимости автомобиля и заключить договор на 60 месяцев, чтобы воспользоваться кредитным предложением банка.

Русфинанс Банк также предоставляет возможность отсрочки первого платежа по автокредиту на срок до 60 дней.



Кроме того, банк напоминает о возможности удаленной оплаты кредитов для соблюдения режима самоизоляции.