Ситуация на фондовом рынке не привела к массовому оттоку инвестиций с фондового рынка, что говорит о сохранении интереса. Об этом сообщил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов во время вебинара Банки.ру.

«В марте чистый приток средств превысил 120 миллиардов рублей, что примерно втрое больше, чем в предшествующий месяц, — сообщил он. — Это говорит о том, что текущая ситуация не только не отбила желания инвестировать, а в целом инвесторы видят для себя хорошие возможности».

По его словам, люди уже не хотят ограничивать себя исключительно банковскими депозитами, расширяя свой интерес на те возможности, которые дает широкий диверсифицированный рынок, как российский, так и зарубежный. Инвесторы стали более финансово грамотными, и за прошлый год в десять раз вырос их интерес к диверсификации своих активов с точки зрения рыночных инструментов

«Поэтому нельзя сказать, что инвесторы серьезно пострадали в результате последних движений рынка», — говорит Владимир Потапов.