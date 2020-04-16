Президент России Владимир Путин заявил о продолжении масштабных инфраструктурных проектов, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

«Мы продолжим реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных дорог на Юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизацию аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, в Черном море и на Дальнем Востоке», — заявил глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

По мнению Путина, «все это — прочный задел для экономики, для ее будущего роста». Президент также предупредил о необходимости максимально выдерживать сроки строительства инфраструктурных объектов.

«В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, конечно же, существуют понятные и объективные ограничения, но, несмотря на это, сроки по инфраструктурным объектам должны максимально выдерживаться, чтобы финансовые ресурсы государства не замораживались, а работали на экономику, на развитие страны и регионов, на повышение качества жизни людей», — указал глава государства.

Путин отметил, что постоянно проводит консультации с экспертами. По его словам, они «показывают, что могут быть выработаны специальные безопасные режимы строительных работ». «Прошу правительство вместе с регионами, строительными компаниями оперативно утвердить и использовать такие режимы», — потребовал глава государства.

Президент не исключил увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30% до 50%.

«Прошу отдельно проработать вопрос увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве», — заявил глава государства. Он отметил, что сейчас авансируется 30% по контракту, и предложил «увеличить эту долю до 50%».

Путин пояснил: «За счет этого [можно будет] предоставить строительным и другим компаниям дополнительные оборотные средства, что позволит им ритмично работать, выполнять обязательства перед поставщиками в других отраслях и, главное, сохранить рабочие места, зарплаты своих сотрудников, привлечь новых специалистов».