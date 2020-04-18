Банк «Левобережный» запустил новый кредитный продукт «Новая реальность» на рефинансирование кредитов МСБ, полученных у кредитора, с возможностью дополнительного финансирования, следует из релиза финучреждения.

«Новая реальность» подойдет клиентам, которые хотят уменьшить ежемесячный платеж по кредиту или объединить платежи по всем кредитным договорам в банке (в том числе выданные на связанные компании одной группы), а также получить дополнительные кредитные средства на развитие бизнеса в рамках одного договора. Основная цель кредита — рефинансирование, дополнительная — пополнение оборотных средств и инвестиции. Сумма кредита — до 40 млн рублей, срок — до десяти лет (более пяти лет — только на инвестиционные цели). Ставка устанавливается индивидуально для каждого заемщика и зависит от ставки по ранее выданному кредиту», — отмечается в сообщении.

Формы выдачи: кредит, кредитная линия с лимитом задолженности, кредитная линия с лимитом выдачи.

Кредит на рефинансирование выдается под залог, имеющийся по действующим кредитам. Рефинансировать действующий кредит и получить дополнительные денежные средства на таких условиях могут юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 480 млн рублей, заключили в банке.