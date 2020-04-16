АКРА отозвало кредитный рейтинг банка «Восточный» в связи с окончанием срока действия договора, следует из релиза агентства.

«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в связи с окончанием срока действия договора отзывает кредитный рейтинг ПАО «КБ «Восточный» на уровне «В-(RU)», прогноз «развивающийся», без одновременного его подтверждения (по причине отсутствия актуальной информации о финансовом положении ПАО «КБ «Восточный»)», — отмечается в сообщении.

Впервые кредитный рейтинг банка «Восточный» был опубликован АКРА 17 мая 2018 года.