Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 60 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,2125 рубля. С начала торговой сессии было проведено 73,73 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,73—75,0475 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 80,465 рубля, уменьшившись на 1,19 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 9 тыс. сделок на 404,8 млн евро по курсам от 80,25 до 81,6 рубля за евро.



Рубль смог отыграть часть потерь по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Российская валюта смогла проигнорировать возвращение цен на нефть в район 27,5 доллара за баррель, а также слабость валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль растеряла часть вчерашнего роста и пока продолжает двигаться под сопротивлением на уровне 75 рублей», — комментирует эксперт.

По его словам, текущие уровни в ценах на нефть будут оказывать давление на национальную валюту, в результате чего доллар уже в ближайшие сессии может попытаться преодолеть это сопротивление и закрепиться в диапазоне 75—80 рублей.

«При этом слабая макроэкономическая статистика в США и Европе может сказаться на спросе на риск, что в дальнейшем поспособствует подъему американской валюты к верхней границе данного коридора», — заключает Зварич.