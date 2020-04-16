Банк «Хлынов» повысил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта.

Теперь приобрести новый и подержанный автомобиль по программе «Авто-мечта» можно по ставке от 13,5% до 16% годовых. А по тарифу «Авто-мечта — Лайт» и предложению рефинансировать кредит ставка находится в интервале от 15,5% до 18% годовых.



Минимальный первоначальный взнос по программе «Авто-мечта» для нового автомобиля составляет 15% от его стоимости, для подержанного — 20%, по программе «Авто-мечта — Лайт» кредит может быть выдан без первоначального взноса. Сумма кредита варьируется от 50 тыс. до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до семи лет. Личное страхование не требуется.

«Следует обратить внимание, что за просрочку по кредиту устанавливаются проценты на 12% годовых выше, чем ставка за пользование кредитом. Проценты начисляются с даты возникновения просрочки до даты ее погашения (включительно)», — уточнила эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.