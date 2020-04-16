Правительство РФ сможет осуществлять в 2020 году государственные внутренние и внешние заимствования с превышением показателей, установленных законом о федеральном бюджете на 2020 год. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по бюджету и налогам ко второму чтению законопроекта о совершенствовании механизма госгарантий, который будет рассмотрен нижней палатой 17 апреля.

«Установить, что в 2020 году правительство Российской Федерации вправе осуществлять государственные внутренние (внешние) заимствования <...> и предоставлять государственные гарантии <...> с превышением предусмотренных федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» показателей верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации, программ государственных внутренних (внешних) заимствований Российской Федерации, программ государственных гарантий Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Кроме того, одобренные комитетом поправки предполагают в 2020 году возможность предоставления из бюджета субъекта РФ бюджету другого субъекта бюджетного кредита на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются бюджетом субъекта или решением высшего исполнительного органа госвласти региона.

Также поправки предусматривают, что в 2020 году в случае размещения субъектом РФ или муниципальным образованием государственных ценных бумаг субъекта РФ (либо муниципальных ценных бумаг) доходность к погашению, рассчитанная исходя из цены размещения этих ценных бумаг, не может превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 1 процентный пункт, в том случае если у субъекта РФ отсутствует кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого правительством.

Законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в целях совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки, был принят Госдумой в первом чтении 14 апреля. Документ, инициированный правительством РФ, дает возможность предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. Это даст возможность для ряда предприятий взять кредит на выплату зарплаты, а через госгарантии обеспечить этот кредит.