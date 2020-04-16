Банк России 16 апреля принял решение аннулировать лицензию для деятельности на рынке ценных бумаг УК «Еврофинансы» и квалификационные аттестаты ряда руководителей компании, говорится в сообщении регулятора.



«Банк России 16 апреля принял решение аннулировать лицензию по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 9.02.2010 № 21-000-1-00688, предоставленную акционерному обществу «Управляющая компания «Еврофинансы» (ИНН 7701548736)», — говорится в сообщении ЦБ.

Как уточняется, УК неоднократно в течение 2015—2019 годов нарушала требования федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Как указывает ЦБ, действие лицензии прекращается с 16 июля 2020 года. «Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 15 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Регулятор также аннулировал квалификационные аттестаты Вячеслава Рубцова, осуществляющего функции заместителя генерального директора по контролю УК «Еврофинансы». Также аннулированы квалификационные аттестаты Максима Ефимова, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа УК.

Регулятор аннулировал и квалификационные аттестаты Жанны Дьяченко, осуществляющей функции заместителя гендиректора — контролера АО «ИК «Еврофинансы», и квалификационный аттестат Александра Снежко, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ИК «Еврофинансы».