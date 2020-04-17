ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции, пишет РБК . Как сообщил представитель ВТБ, мошенники под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам с предложением помочь оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования. Сбербанк также фиксирует попытки подобного мошенничества в отношении клиентов. Впервые их обнаружили на этой неделе, сообщил его представитель.

По словам директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова, в последнее время на фоне эпидемии появилось много новых способов атак с использованием социальной инженерии, актуальным является и пример с пропусками. Кроме того, популярность набирают фишинговые сайты, которые направлены на получение данных банковских карт.

Злоумышленники начали использовать информацию о возможном введении пропускного режима, как только она начала появляться в СМИ и социальных сетях, рассказал ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Данные банковских карт, которые могут быть получены таким образом, в дальнейшем используются для непосредственной кражи денег или перепродажи на черном рынке, добавляет директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.

Сбербанк предложил меры по борьбе с социальной инженерией Сбербанк планирует бороться с преступлениями, совершаемыми в Интернете (включая DarkNet), и предотвращать утечки конфиденциальной информации.

Специалисты компании Group-IB обнаружили 37 интернет-ресурсов, нелегально продающих справки или пропуска для передвижения по Москве и регионам, где они требуются из-за мер по борьбе с коронавирусом. Массово такие ресурсы, по данным компании, начали появляться 13 апреля. Стоимость пропуска на сайтах составляет от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей, причем доставку обещают организовать через курьерскую службу. В качестве дополнительной опции на некоторых ресурсах предлагают оформить справку с места работы — из продуктового магазина (3 тыс. рублей), «удостоверение фармацевта» (5 тыс. рублей), «удостоверение врача» (7 тыс. рублей), поскольку все эти профессии входят в перечень, на который не распространяются ограничения в период режима самоизоляции, добавили в Group-IB.

По словам специалистов по кибербезопасности, с помощью новых схем мошенники планируют воровать деньги и паспортные данные, получать доступ к аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам россиян, которым потребовалось оформить пропуска в период карантина. Об этом пишут «Известия» . В данный момент преступники работают над созданием клонов сайтов госучреждений, ответственных за выдачу документов, и подделывают порталы СМИ, на которых планируется размещать фейковые новости.

По информации российской компании «Интернет-розыск», сетевые мошенники организуют глобальную преступную систему, состоящую из поддельных сайтов, взломанных аккаунтов в социальных сетях и вредоносных Telegram-ботов. Преступники собираются привлечь людей услугой по предоставлению пропусков для передвижения по городу в условиях эпидемии COVID-19, а затем украсть их деньги и персональные данные, которые могут стать товаром для продажи на черном рынке, формируя новые нелегальные базы. Финальным этапом схемы обычно выбирается взлом личных аккаунтов обманутого пользователя в социальных сетях и его почтовых ящиков, после чего их подключают к рассылке вредоносных сообщений, рассказали в «Интернет-розыске».

Масштабный характер незаконной акции подтвердили специалисты сервиса по анализу рисков Security Intelligence Cryptocurrencies Platform (SICP). Как отметил независимый эксперт SICP Александр Подобных, по своему масштабу новая угроза сопоставима с финансовыми пирамидами, организаторы которых тратят колоссальные суммы на продвижение через известных людей и популярные сайты.