Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

БКС Банк ввел новую линейку дебетовых карт в рамках пакетов услуг. Выпуск и обслуживание карты в рамках пакета «Лайт» бесплатные. Снимать наличные в банкоматах и ПВН можно бесплатно. В банкоматах/ПВН других кредитных организаций комиссия будет нулевой при сумме до 75 тыс. рублей, а за сумму выше указанной комиссия в банкоматах составит 1%, минимум 100 рублей, в ПВН — 1,5%, минимум 200 рублей.

Банк «Ак Барс» предлагает оформить дебетовую карту Aurum. За совершение покупок по карте выплачивается вознаграждение в виде золота на металлический счет путем конвертации начисленного процента за расчетный период по курсу Банка России. Начисление производится в следующем размере: 1% — при сумме покупок до 20 тыс. рублей в месяц, 1,25% — свыше 20 тыс. рублей за месяц. Максимальная сумма вознаграждения — 10 тыс. рублей в месяц.

Альфа-Банк скорректировал условия по дебетовым картам. Теперь комиссия не взимается за обслуживание по дебетовым картам в рамках универсальной линейки, начисление процентов на остаток — до 5% годовых, снятие наличных в банкоматах других кредитных организаций без комиссии — до 50 тыс. рублей в месяц, свыше — 1,99%, минимум 199 рублей (например, «Альфа-карта с преимуществами»). Кроме того, Альфа-Банк в рамках программы «Кредитный карантин» отменяет минимальный платеж по всем кредитным картам.



Газпромбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк продлили обслуживание карт с истекшим сроком действия.