Выдача предпринимателям кредитов на зарплаты для сотрудников переносит проблему закредитованности компаний на будущее. Такое мнение высказал ТАСС директор аналитической группы по финансовым организациям международного рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

«Кредиты на выплату зарплаты сотрудникам пока не пользуются большим спросом, так как такой кредит увеличивает закредитованность предприятия и переносит проблему в будущее. Гарантия от ВЭБа, покрывающая 75% кредита, возможно, уменьшит риски для банков, но вот вопрос: увеличится ли спрос со стороны самих заемщиков?» — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля предложил увеличить льготы по программе беспроцентных кредитов на выплату зарплат, которую запустило правительство, так как «эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно». Он указал на то, что получить такой кредит трудно, а банки неохотно идут навстречу заемщикам.



Теперь не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями ВЭБа, причем на такие кредиты смогут рассчитывать средние и крупные компании из пострадавших отраслей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля сообщил, что в программе уже участвуют пять банков, еще 25 банков войдут в ближайшее время. На рассмотрении в банках находятся заявки более чем на 3,5 млрд рублей, всего программа рассчитана на 150 млрд рублей. Кредиты выдаются на шесть месяцев.