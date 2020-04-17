Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении. Он будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф. И. О., дату и место рождения, пол (настоящий и предыдущий), СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение, поясняется на сайте нижней палаты российского парламента.
Ожидается, что вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений.
Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталий Колесников.
«Такая система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней», — отмечается в сообщении ГД.
Закон предполагается ввести в действие с 1 января 2022 года. Некоторые нормы могут вступить в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.