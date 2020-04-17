Доля удовлетворенных заявок граждан на кредитные каникулы возросла до 44% по сравнению с 14% неделей ранее, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

По данным регулятора, к 15 апреля банки получили больше 580 тыс. обращений по реструктуризации. «По сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных заявок граждан существенно возросла — с 14% до 44%. Это почти 400 тысяч кредитов, отказы — по 250 тысячам заявлений», — отметила Набиуллина.

Более 80% заявок были сделаны в рамках собственных программ банков по реструктуризации, из них удовлетворены около 43%. Чуть меньше 100 тыс. заявок было сделано в рамках закона о льготном периоде, из них удовлетворено 38 тыс., или 48% от числа рассмотренных. По 28 тыс. заявлений банки приняли положительное решение без подтверждающих документов о снижении дохода, рассказала глава ЦБ.

«Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита. Это более чем в 68% случаев отказов», — добавила Набиуллина.

НБКИ: под новые правила доступа к кредитным каникулам подпадает две трети ипотечных кредитов Наименьшие доли заемщиков, имеющих возможность получить льготный период, отмечены в малонаселенных Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Напомним, закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Согласно документу, физлица и ИП могут требовать у банка отсрочку по кредиту сроком до шести месяцев при снижении дохода за последний месяц более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Изначально правительство установило ограничения на сумму кредитов, по которым можно получить каникулы: 250 тыс. рублей для потребкредитов, 600 тыс. рублей для автокредитов, 1,5 млн рублей для ипотеки. Позже правительство решило повысить лимиты по ипотечным кредитам: для Москвы — 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 3 млн рублей, для остальных регионов — 2 млн рублей.