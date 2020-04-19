• На этой неделе было объявлено о ряде дополнительных мер для поддержки граждан и экономики. В среду президент России Владимир Путин предложил расширить кредитование на выплату зарплат под 0% и направить регионам 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности их бюджетов. Кроме того, глава государства объявил о прямых выплатах предприятиям малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса и ограничительных мер, на выполнение неотложных задач, в том числе выплату зарплат сотрудникам. По оценке экспертов, в общей сложности реализация всего комплекса антикризисных инструментов, перечисленных президентом 15 апреля, потребует около 850 млрд рублей. Также Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки. В пятницу же новые меры по поддержке граждан, экономики и финсектора обнародовал ЦБ. Общий размер реализуемой в России антикризисной программы превысил 2 трлн рублей. Между тем помощник президента РФ Максим Орешкин констатировал, что ряд мер поддержки экономики РФ работают не так, как изначально задумывалось.

• Группа экономистов опубликовала программный доклад с антикризисными предложениями, в числе которых раздать деньги людям. По одной из схем, выплаты должны получить пенсионеры, а каждая семья получит субсидию на оплату ЖКУ. Более радикальная позиция предполагает тотальные или ограниченные по ряду критериев, но незаявительные выплаты по модели временного безусловного дохода. По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им Г. В. Плеханова Елены Бабкиной, поддержка населения посредством прямых выплат из бюджета РФ возможна в рамках общей борьбы с кризисом на фоне коронавируса. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что для России раздача «вертолетных денег» (безвозмездные прямые выплаты денежных средств физлицам) совершенно неактуальна.

• Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц в российских банках. По словам главы Счетной палаты, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке. Позднее Кудрин назвал вложение депозитов физлиц в гособлигации «обычной практикой» мировых банков и подчеркнул, что об изъятии денег вкладчиков речи не идет. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заверила, что оснований для беспокойства о возможном введении моратория на снятие вкладов физлиц нет. На этой неделе стало известно, что средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду апреля составила около 5,43% годовых против 5,38% за третью декаду марта. Таким образом, показатель повысился по итогам второй декады подряд. По данным ЦБ, в марте на фоне роста доходности на рынке облигаций, связанного с увеличением премии за риск на мировых рынках, наблюдался перелом тенденции к снижению депозитных ставок. При этом большинство банков увеличивали ставки не по всей линейке вкладов, а по отдельным депозитным продуктам, преимущественно кратко- и среднесрочным.

• Более половины россиян считают финансовые потери из-за коронавируса неизбежными. ВЭБ прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов россиян во II квартале на 17,5%. Согласно прогнозу Центра стратегических разработок, реальные зарплаты россиян могут уменьшиться на 12% в 2020 году, а уровень безработицы может вырасти до 12,1%. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах полагает, что при наиболее вероятном сценарии падение реальных доходов россиян во II квартале составит 15%. Между тем повседневные расходы россиян растут. В марте они увеличились по сравнению с февралем на 15,1% и стали самыми высокими за всю историю измерения данного показателя. При этом у 43% россиян во время самоизоляции выросли расходы на продукты. Зато денег для счастья россиянам теперь нужно меньше, чем в «докоронавирусные» времена.

• На фоне пандемии мошенники находят все новые способы обмануть россиян. Несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества зафиксировал Сбербанк. Например, «компенсации за ущерб от вируса»: злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные. ВТБ обнаружил способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Эксперты фиксируют высокий спрос на инструменты для создания фишинговых сайтов. Депутаты уже предложили ужесточить санкции за мошенничество во время пандемии. Между тем Сбербанк разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения.