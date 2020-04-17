Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению правил в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и временному смягчению валютного контроля. Новые решения, анонсированные ранее в пятницу главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на очередной пресс-конференции по текущей экономической ситуации, перечислены в официальном релизе регулятора.

1. Меры по защите интересов граждан

В сообщении подчеркивается, что Центробанк «считает важным расширить возможности кредитных организаций по реструктуризации кредитов населению, предоставлению гражданам новых кредитов, в частности ипотеки. При этом необходимо максимально ограничить очное взаимодействие граждан с финансовыми организациями».

В связи с этим приняты следующие решения.

1.1. В целях содействия процессу реструктуризации кредитов заемщикам — физическим лицам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Банк России предоставляет кредитным организациям возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным. Это позволит кредитным организациям применять в указанных случаях прежние (более низкие) надбавки к коэффициентам риска вне зависимости от даты реструктуризации.

1.2. В целях повышения доступности ипотеки Банк России планирует с опережением осуществить реализацию в России стандарта «Базеля III» в части розничного кредитования. К середине 2020 года будут реализованы положения, относящиеся к оценке риска по ипотечным ссудам. Коэффициенты риска по стандартным ипотечным кредитам с LTV ( loan-to-value, коэффициент «кредит/залог». — Прим. Банки.ру) менее 100% и приемлемым уровнем показателя долговой нагрузки будут установлены в диапазоне 20—50% (в настоящее время коэффициенты риска находятся в интервале 35—100%), что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.

1.3. Регулятор рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.

1.4. ЦБ рекомендует кредиторам при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности не проводить очные встречи с должниками в течение периода действия в регионе проживания должника ограничительных мер.

1.5. Кредитным организациям рекомендуется на период до 1 июля 2020 года обеспечивать возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия.

ЦБ: карты с истекшим сроком можно использовать до 1 июля Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

2. Меры по поддержке кредитования МСП

В ЦБ отмечают, что часть малых и средних предприятий привлекают финансирование у банков посредством договоров финансирования под уступку денежного требования (договоров факторинга). Для расширения охвата программ поддержки МСП регулятор внесет изменения в механизм предоставления льготных кредитов кредитным организациям, распространив их на факторинг. Важно, по мнению ЦБ, расширить и возможности МСП по дистанционному кредитованию.

В этой связи принят ряд решений.

2.1. При расчете лимита задолженности кредитной организации по кредитам Банка России, помимо объема кредитов МСП, будет учитываться сумма требований кредитной организации к должникам — субъектам МСП, возникших из договоров факторинга. Данная мера будет стимулировать кредитные организации к расширению использования механизма факторинга в сегменте МСП, что приобретает особую актуальность в текущей ситуации, поясняют в Центробанке.

2.2. Банк России в период с 6 апреля по 1 июля 2020 года не будет применять меры за допущенные кредитными организациями нарушения требований в части запрета открывать индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, относящемуся к субъектам МСП, банковский счет без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя при условии, что целью открытия такого счета указанному лицу является получение им кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (на покрытие расходов, связанных с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее).

3. Меры по поддержанию потенциала банковского сектора по кредитованию экономики

3.1. В условиях масштабного сокращения спроса из-за пандемии в реструктуризации нуждаются не только предприятия наиболее сильно пострадавших отраслей, но и более широкий перечень компаний. В случае ухудшения финансового состояния заемщика или качества обслуживания долга в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Банк России предоставляет банкам на период до 30 сентября 2020 года возможность использовать оценку финансового состояния (или) качества обслуживания долга и (или) категории качества ссуд, определенных по состоянию на 1 марта 2020 года. Данное решение распространяется на все виды деятельности, не указанные в предыдущих решениях Банка России. При этом ссуды на 1 марта 2020 года должны быть классифицированы не хуже чем во вторую категорию качества.

ЦБ распространит послабления по резервам при реструктуризации кредитов на все отрасли Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

3.2. В большинстве случаев реструктуризации предполагают временную приостановку платежей, сокращение поступлений для кредитных организаций. Банки в такой ситуации принимают часть убытков на себя. В целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов Банк России инициирует на ближайшем заседании совета директоров Агентства по страхованию вкладов рассмотрение вопроса о снижении до конца 2020 года базовой ставки страховых взносов с 0,15% до 0,1%, а также о снижении дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов. Банк России предложит изменения в законодательство, предполагающие более оперативный порядок вступления в силу решений о снижении базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок отчислений в фонд страхования вкладов и применение таких ставок для исчисления страховых взносов с даты, определенной решением совета директоров АСВ.

Банкам снизят ставку взносов в Фонд страхования вкладов Базовая ставка взноса в систему страхования вкладов будет снижена до 0,1%.

4. Меры в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля

«На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки меняются условия работы компаний и практика оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам, что требует адаптации требований к идентификации, проверке клиентов, а также расширения возможностей дистанционного взаимодействия», — объясняют в ЦБ необходимость смягчения правил.

4.1. В связи с продлением на период от трех до шести месяцев сроков уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями некоторых видов налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, оказывающих влияние на расчетную величину налоговой нагрузки, используемой кредитными организациями при управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность скорректировать за I—III кварталы 2020 года показатель налоговой нагрузки c 0,9% до 0,5% в отношении клиентов, занятых в наиболее сильно пострадавших от распространения коронавируса сферах деятельности, перечень которых утвержден правительством РФ.

4.2. Банк России не будет применять меры, предусмотренные статьей 74 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за допущенные уполномоченными банками нарушения сроков передачи информации органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года.



4.3. Центробанк предоставляет право кредитным организациям не учитывать период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций. В случае несвоевременного представления либо непредставления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, в период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно уполномоченные банки направляют органам валютного контроля информацию о нарушении сроков представления вышеуказанных документов при непредставлении резидентами таких документов по истечении 15 рабочих дней, следующих за периодом с 30 марта по 1 июля 2020 года.