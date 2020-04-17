Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, снимающий запрет на оказание посредниками страховых услуг в Интернете. Законопроект был инициирован правительством РФ, уточняет ТАСС.

По данным единого государственного реестра субъектов страхового дела, в России зарегистрировано 68 страховых брокеров. Согласно данным Росстата, численность страховых агентов — физлиц превышает 140 тыс. человек. На страховом рынке действуют также агенты-юрлица. Доля страховых услуг, продаваемых страховыми посредниками, в том числе в Интернете, растет и приближается к 75% собранной в России страховой премии.

Вместе с тем в деятельности страховых посредников в Интернете существует правовая неопределенность, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Цель закона — устранить эту правовую неопределенность в деятельности страховых агентов, страховых брокеров в Интернете при оказании услуг, связанных с заключением, изменением, досрочным прекращением договоров страхования, оформлением документов при урегулировании требований о страховой выплате, а также усовершенствовать контроль за деятельностью страховых посредников в Интернете, указывают в правительстве.

Законом предлагается установить, что брокер действует от имени страховой компании.

Документом снимается запрет на оказание страховыми посредниками услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования в виде электронного документа. При этом страховые посредники не вправе подписывать от имени страховщика договор страхования в виде электронного документа своей электронной подписью, а также получать страховую премию (страховые взносы) от страхователя по соответствующему договору страхования. Страховщику запрещается признавать договор страхования в виде электронного документа недействительным или незаключенным из-за нарушения страховым посредником условий, предусмотренных законопроектом. Документ содержит требования к размещению страховщиком технических средств информационных систем на территории России, а также к осуществлению страховщиком внутреннего контроля в части защиты информации.

Профессиональному объединению страховщиков предлагается предоставить право определять порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем, страховым посредником и страховщиком при заключении договоров ОСАГО. Закон направлен на устранение существующей правовой неопределенности деятельности страховых посредников в Интернете, предотвращение возможных мошеннических действий в страховой сфере, расширение способов продаж страховых услуг, развитие конкуренции на страховом рынке, отмечают в правительстве.

Поправками ко второму чтению установлено, что участие страховых посредников в обмене информацией в электронной форме между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком, а также осуществление ими деятельности по оказанию услуг, связанных с обязательным страхованием, в электронной форме допускается в случаях, установленных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.



Как подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки ко второму чтению дают возможность страховым агентам работать без личного контакта с помощью цифровых технологий. «При этом страховые организации несут полную ответственность за агентов, которые от их имени осуществляют страховую деятельность», — добавил он.

